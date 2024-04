Il Milan piazza la prima cessione: siamo alle firme

Prima uscita in casa Milan: sembrerebbe tutto fatto per la cessione del giocatore. Dopo le firme non sarà più un calciatore rossonero.

Il Milan sta per piazzare la prima cessione in vista della prossima stagione: sembra avvicinarsi il momento delle firme. Il club rossonero inizia a muoversi per cambiare la rosa e migliorarla dopo una stagione non all’altezza delle aspettative. Il secondo posto, da contendersi con la Juve nella gara di oggi alle ore 18, non soddisferebbe la società che vuole rivoluzionare la squadra. Il primo cambiamento dovrebbe riguardare l’allenatore: Pioli non dovrebbe essere più sulla panchina del Milan a partire da giugno. Al suo posto potrebbe esserci Julen Lopetegui che piace molto a Gerry Cardinale.

Dopo la scelta del tecnico toccherà ai giocatori. Una delle prime esigenze dei rossoneri sarà quella di smaltire la rosa da calciatori che non rientreranno nei progetti futuri del Diavolo. Con Giroud destinato al campionato americano, potrebbero esserci altre uscite importanti: nessuno è salvo. Il Milan, intanto, è vicino alla prima cessione: sembrerebbe tutto fatto e si aspettano soltanto le firme per completare il passaggio definitivo.

De Ketelaere all’Atalanta: prima cessione in vista per il Milan

Charles De Ketelaere dovrebbe essere la prima cessione in casa Milan. Il calciatore belga è stato mandato in prestito all’Atalanta di Gasperini questa stagione e il club bergamasco sarebbe disposto a tenerlo. Secondo la Gazzetta dello Sport, i presupposti per la conferma ci sarebbero tutti e, dunque, potrebbe scattare il diritto di riscatto. Quest’ultimo fu inserito nell’accordo con i rossoneri ad inizio stagione e fu fissato a 22 milioni di euro. Un ulteriore indizio per la permanenza di De Ketelaere sarebbe arrivata da Percassi, l’amministratore delegato dei nerazzurri, che ha consigliato al belga di confermare casa a Bergamo qualche giorno fa.

De Ketelaere, dunque, non dovrebbe più vestire la maglia del Milan. La sua prima stagione in maglia rossonera fu abbastanza complicata: nessuna rete messa a segno e prestazioni molto deludenti nonostante gli incoraggiamenti costanti dei tifosi. Musica completamente diversa a Bergamo. L’attaccante belga ha segnato finora 7 gol in campionato in 29 presenze, 2 reti sia in Coppa Italia sia in Europa League.

Con la Dea c’è stata un’evoluzione del giocatore che, quest’anno, ha ancora la possibilità di vincere un trofeo. L’Atalanta, infatti, si è assicurata la finale di Coppa Italia contro la Juve in programma il 15 maggio ed è attesa nel doppio scontro con il Marsiglia in semifinale di Europa League.