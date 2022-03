Milan, sospiro di sollievo per Romagnoli: c’è l’esito degli esami!

Arrivano ottime notizie per quanto riguarda Alessio Romagnoli. Il difensore rossonero si era fermato ieri sera per un problema all’adduttore. Già in mattinata si è sottoposto agli esami medici che hanno eslcuso lesioni muscolo-tendinee.

Romagnoli Milan Inter

I tempi di recupero

Le condizioni di Alessio Romagnoli verranno ora valutate giorno dopo giorno. Non si esclude una sua presenza già nel match contro il Napoli. Tuttavia non si vogliono affrettare i tempi di recupero per non rischiare una ricaduta.

di Sergio Poli

