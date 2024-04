Il nuovo allenatore del Milan lo porta Ibra: la scelta dello svedese

Dopo una lunga carriera di successo da giocatore, Zlatan Ibrahimovic è pronto a prendere in mano le redini del Milan anche da dirigente. Lo svedese si occuperà di trovare il nuovo allenatore in prima persona. Ecco i nomi.

Quando nel destino di una persona c’è il successo, non c’è niente che può cambiare ciò a cui è destinato. Zlatan Ibrahimovic parte con la sua carriera da giocatore da molto lontano in una situazione terribile. Col tempo però riesce a superare gli ostacoli collezionando nel corso degli anni svariati trofei con diverse squadre.

Ora lo svedese dovrà di nuovo dimostrare di essere un campione, questa volta non sul campo ma dietro la scrivania. Con l’estate in arrivo il Diavolo è pronto ad una rivoluzione sia in panchina che in attacco e l’ex Ajax sarà una pedina fondamentale nella scelta dei prossimi protagonisti.

Ecco tutti i nomi sulla lista pronti a dire sì al Milan.

Due olandesi per il Milan: prima Zirkzee ed ora Van Bommel

Una nuova vita per il Milan, questo è quello che lo aspetta la prossima stagione. I rossoneri quasi sicuramente avranno in panchina un nuovo allenatore e nelle ultime ore fra le varie candidature è spuntato il nome di Mark Van Bommel. L’ex centrocampista è stato nella stagione 2011-12 anche compagno di Zlatan Ibrahimovic.

Ne parla in particolar modo MilanNews.it, che spiega come al momento non ci sia una sola scelta ma si stiano valutando diversi profili. Il preferito rimane Antonio Conte, ma con ogni probabilità sarà difficile vederlo in ottica Milan per il costo d’ingaggio. Poi sullo sfondo rimane Thiago Motta, altra grande rivelazione che nelle ultime ore sembra però più vicino alla Juventus.

Allora nell’ardua scelta dell’allenatore Ibra tira fuori un nome che in pochi si aspettarono, quello dell’ex compagno. Ovviamente ora si stanno solo facendo le prime considerazioni ma non è detto che in futuro l’olandese non possa avvicinarsi a grandi passi ai rossoneri.

A tener banco c’è anche il tema attaccante. Con Olivier Giroud ormai pronto a lasciare il calcio europeo, il Milan punta tutto su Joshua Zirkzee. Sul gioiello del Bologna nelle ultime ore è piombata anche l’Inter con una grossa azione di disturbo nei confronti dei cugini rossoneri.

Le due squadre milanesi non sono le uniche ad interessarsi al giocatore e per questo una mini asta sembra essersi attivata. Ecco che allora negli ultimi giorni è stato attenzionato anche il profilo di Guirassy, attaccante dello Stoccarda con una clausola rescissoria di 17 milioni di euro.