Dazn cambia, dal prossimo anno c’è una novità per tutti gli abbonati!

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, dal prossimo anno l’emittente Dazn prenderà delle contromisure rimodulando i prezzi per chi deciderà di avere una doppia utenza. la doppia visione contemporanea con un unico abbonamento sarà quindi mantenuta, ma ad un prezzo maggiorato.

Dazn Abbonamenti Prezzi

Il rimodulo dei prezzi

Molto probabilmente Dazn deciderà dunque di alzare i prezzi a seconda del numero di device registrati. Il prezzo non sarà più 29,99 euro al mese per tutti. Per ora Dazn non ha ancora diramato alcun comunicato ufficiale.

di Sergio Poli

