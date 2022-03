Calciomercato Milan, non solo Renato Sanches: altri tre nomi per il centrocampo

In vista del mercato estivo la società rossonera è al lavoro su più tavoli per cercare di rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Il profilo che più piace per il centrocampo è sempre Renato Sanches, ma attenzione a possibili sorprese.

Noa Lang Milan

Gli altri profili che piacciono

A stuzzicare l’idea di Maldini ci pensa Malinovski dell’Atalanta. Il forte giocatore ucraino è monitorato dalla dirigena rossonera in vista di giugno. Secondo Tuttosport oltre a lui piacciono anche Bajrami dell’Empoli e Noa Lang del Bruges.

di Sergio Poli

