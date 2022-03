Allenamento Milan, buone notizie su Giroud e Romagnoli

Dopo l’importantissima vittoria del “Maradona” contro il Napoli, i rossoneri sono tornati ad allenarsi oggi a Milanello in vista del prossimo impegno di campionato, sabato contro l’Empoli.

Dal campo arrivano buone notizie per Stefano Pioli: Giroud ed Ibrahimovic si sono allenati regolarmente in gruppo. Il francese aveva riportato un brutto taglio e una distorsione alla caviglia contro il Napoli, ma può essere considerato già perfettamente recuperato.

Giroud Romagnoli Milan

Anche il rientro di Romagnoli sembra vicino: il capitano, uscito dal campo nel derby per un fastidio all’adduttore, ha svolto oggi un lavoro differenziato in campo e presto tornerà in gruppo. L’obiettivo per lui è quello di esserci sabato sera nella delicata sfida di San Siro contro l’Empoli.