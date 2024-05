Conceicao-Milan, Ibra spiazza tutti: segnale da non credere

Nelle ultime settimane il tecnico portoghese è stato accostato alla panchina del Milan: il piano di Ibrahimovic per convincerlo a firmare.

Nella 35° giornata di Serie A, il Milan ha ottenuto solamente un pareggio nelle mura amiche di San Siro contro il Genoa: al gol di Retegui, ha risposto Florenzi allo scadere della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo, il Grifone si riporta in vantaggio con Ekuban, ma nel giro di 3 minuti il Milan ribalta il risultato con Gabbia e Giroud. Nel finale di partita, l’autogol di Thiaw regala il pareggio alla squadra di Gilardino. Un pareggio amaro quello dei rossoneri, che durante i 90 minuti di partita sono stati contestati dalla Curva Sud, che per di più ha abbandonato lo stadio 10 minuti prima del triplice fischio.

La stagione dei rossoneri non si sta chiudendo nel migliore dei modi, da qui il pensiero di sostituire l’allenatore: il futuro di Stefano Pioli sulla panchina rossonera è sempre più in bilico, nonostante il tecnico parmense abbia un altro anno di contratto. Dopo 5 anni al Milan, uno Scudetto vinto, Pioli molto probabilmente a fine stagione lascerà Milano. La dirigenza di Via Aldo Rossi, dunque, è al lavoro per cercare il sostituto.

Futuro Milan, Ibra pronto ad accontentare Conceicao

Nelle ultime settimane, tanti sono stati i nomi di allenatori accostati alla panchina del Milan per la prossima stagione: l’indiziato numero uno, però, è sempre stato Sergio Conceicao, attuale allenatore del Porto. L’ex centrocampista di Lazio, Parma e Inter è un profilo interessante da seguire, visti i buoni risultati ottenuti con il Porto negli ultimi anni.

Negli ultimi giorni, però, voci di mercato hanno allontanato il tecnico portoghese dal Milan in quanto lui stesso si è dichiarato non convinto del progetto rossonero e del clima che si è creato nelle ultime settimane, a causa degli scarsi risultati ottenuti e dei messaggi lanciati dalla dirigenza rossonera, in particolare da Cardinale e Furlani.

Conceicao rimane comunque la preferenza della società rossonera, che è pronto ad accontentarlo in caso di arrivo a Milano: come riportato da Calciomercato.it, dal Porto, infatti, può arrivare anche Alan Varela, classe 2001, di ruolo mediano. Il Milan è alla ricerca di un giocatore per quel ruolo e l’argentino è un profilo interessante da tenere monitorato, che piace tanto a Conceicao. Il valore del calciatore si aggira attorno ai 25 milioni di euro, cifra che il Milan è disposto a mettere sul piatto. Determinante sarà anche il ruolo di Ibrahimovic, che è pronto ad accontentare il tecnico portoghese sul mercato.