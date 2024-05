Milan, serataccia Leao: il rossonero fa infuriare i tifosi

I rossoneri hanno pareggiato per 3-3 in casa con il Genoa. Rafa Leao ancora una volta protagonista in negativo del match.

Il Milan continua il periodo negativo. I rossoneri sono già proiettati al futuro. Raggiunta la qualificazione in Champions League, infatti, la stagione del Diavolo non ha più nulla da dire. Non solo, a Milanello c’è aria di cambiamento, Stefano Pioli non rimarrà e la dirigenza è alla ricerca del sostituto ideale per continuare il progetto partito la scorsa estate con la nuovo proprietà.

Tra le note negative ci sono le proteste dei tifosi. La Curva Sud nel finale di partita con il Genoa ha abbandonato il settore lasciando da sola la squadra. Già in settimana era uscito il comunicato, tramite pagina Instagram, del tifo organizzato in merito allo “sciopero”. La contestazione arriva a causa delle mosse della società riguardo la scelta del prossimo allenatore. Cardinale e Furlani avevano quasi raggiunto l’accordo con Lopetegui ma, quando la Curva è insorta, hanno fatto un passo indietro rimettendosi nuovamente alla ricerca di un tecnico. In questo scenario l’atteggiamento di Rafa Leao nel match con i liguri fa preoccupare i tifosi.

Esce tra i fischi e non va in panchina

Il portoghese è stato ai margini della partita per lunghi tratti contro il Genoa. Come spesso gli accade, l’esterno sinistro ha fatto vedere a sprazzi giocate di classe assoluta ma non ha di fatto inciso nei 67′ in cui è stato in campo. La prestazione è stata negativa e anche i presenti allo stadio hanno espresso il loro disappunto. Il 10 è infatti uscito tra i fischi. A a far discutere però è l’atteggiamento che Leao ha avuto dopo il cambio. Lasciato il terreno di gioco, infatti il fenomeno rossonero ha immediatamente preso la via degli spogliatoi senza accomodarsi in panchina con i compagni.

Nel post partita Stefano Pioli ai microfoni di Dazn ha però difeso il suo giocatore: “Leao? E’ stato poco nell’area avversaria. Le prestazioni negativa capitano“. L’ancora per poco tecnico del Diavolo ha perciò smorzato subito gli animi intorno al portoghese. Ciò che filtra è che il clima in casa Milan non sia dei migliori e che il gruppo abbia bisogno di una pausa dopo una lunga stagione fatta di alti e bassi. Rafael Leao continua far discutere e chissà che davanti a un’offerta faraonica il 10 del Milan non consideri la possibilità di lasciare l’Italia.