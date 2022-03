Calciomercato Milan, Torino sul difensore rossonero: agevolazione per Bremer?

Quando mancano ancora dieci partite alla fine del campionato, il Torino pensa già al possibile sostituto di Bremer, che in estate lascerà il club.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, i granata avrebbero messo gli occhi su Mattia Caldara. Il difensore del Milan, quest’anno in prestito al Venezia, non rientra ormai da tempo nei piani della società rossonera, motivo per cui dovrà trovare una nuova sistemazione a giugno.

Caldara Milan Torino

Nelle ultime settimane il Torino avrebbe manifestato un rinnovato interesse per l’ex Atalanta, e al momento non è da escludere che si possa intavolare una trattativa più ampia, che includa anche lo stesso Bremer. I rossoneri sono tra i possibili pretendenti del brasiliano, anche se la prima scelta resta Botman del Lille.