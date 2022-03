Milan, due rossoneri in scadenza di contratto: le differenze e i possibili scenari

In casa Milan sono due i giocatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Si tratta di Alessio Romagnoli e Franck Kessie. Il giocatore ivoriano, come ben sappiamo, è lontanissimo dal trovare un accordo con la dirigenza rossonera e il suo futuro potrebbe essere a Barcellona.

Kessie Milan Addio

Per Romagnoli il discorso è diverso

Secondo la Gazzetta dello Sport è tutto ancora possibile per il rinnovo di Romagnoli. La proposta da 2,8 milioni più premi (dai 6 attuali) non può che far scontento il giocatore ex Roma, il quale tuttavia non ha mai chiuso alla possibilità di rinnovare ugualmente.

di Sergio Poli

LEGGI ANCHE: Milan-Inter, la chiave secondo Pioli è questa!

LEGGI ANCHE: Crespo su Maldini: “L’ha fatto per me appena arrivato al Milan”