Il calciomercato del Milan non ruota soltanto attorno a Charles De Ketelaere, ma vi è anche l’attesa per la risposta di Renato Sanches.

Il portoghese, stando a Tuttosport, preferisce il PSG come destinazione ma è rimasto colpito dai pochi sforzi dei parigini in termini di offerta contrattuale e di offerta per il Lille.

Il Milan mentre aspetta la risposta dal centrocampista si guarda attorno e sono i vari nomi che interessano la squadra per il centrocampo.

Sembrava l’alternativa numero uno ma col tempo è svanito il nome di Douglas Luiz dell’Aston Villa.

Durante l’incontro con Giuseppe Riso di ieri pomeriggio a Casa Milan è emerso un nome che i rossoneri avevano già seguito durante la stagione: Davide Frattesi.

Calciomercato Milan nuovo nome

Il centrocampista viene valutato 30 milioni dal Sassuolo ed è assistito dallo stesso procuratore di Daniel Maldini e di Sandro Tonali, con cui il Milan stava trattando un rinnovo con adeguamento.

La trattativa tra Roma e Sassuolo è arenata per via delle richieste troppo alte dei neroverdi.

Se Renato Sanches dovesse declinare l’offerta del Milan, i rossoneri piomberebbero su Frattesi cercando di formulare un’offerta simile a quella che ha portato Locatelli alla Juventus o Morata sempre ai bianconeri.

Infatti la richiesta del Sassuolo è troppo alta ed una diluizione in vari anni sembra l’unica via possibile per il Milan.

Per ora si tratta solo di una indiscrezione, nulla di serio dovendo aspettare ancora Renato Sanches.

