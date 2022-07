Il Milan sfida la Roma: Maldini ha incontrato l’agente di un centrocampista!

Il Milan è ancora alla ricerca di un centrocampista che possa non far rimpiangere Kessié. L’obiettivo numero uno, ormai è noto da tempo, si chiama Renato Sanches: sul centrocampista portoghese, però, è forte la concorrenza del PSG. Non proprio la più facile delle rivali, visto che la disponibilità economica dei francesi è nettamente superiore a quella del Milan. Per questo la società rossonera si sta già guardando attorno alla ricerca di alternative valide: una di queste è Davide Frattesi, messosi in mostra quest’anno con la maglia del Sassuolo. Oggi la dirigenza milanista ha incontrato l’agente del giovane centrocampista italiano, Giuseppe Riso, per parlare tra le altre cose anche di un suo possibile approdo in rossonero.

agente Frattesi Milan

C’è stato dunque un sondaggio, ma la priorità rimane Renato Sanches. Ovviamente, per quanto riguarda Frattesi, c’è anche da superare lo scoglio Roma, che segue il calciatore da tempo. L’operazione, secondo Tuttomercatoweb.com, potrebbe prevedere un prestito oneroso biennale con obbligo di riscatto al termine delle due stagioni.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI