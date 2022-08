Sei qui: Home » News » Dove vedere Atalanta-Milan in TV e streaming: tutte le soluzioni

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN – Dopo l’ottimo inizio di campionato contro l’Udinese, il Milan vuole ripetersi contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, reduce da una vittoria contro la Sampdoria a Massari.

Il match andrà in onda domani, domenica 21 agosto alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Entrambe le formazioni vorranno ripetere l’ottimo inizio di campionato e si prospetta una partita molto interessante.

Entrambi i tecnici hanno presentato la sfida in conferenza stampa, l’allenatore dell’Atalanta ha anche elogiato il tecnico rossonero

Dove vedere Atalanta Milan in TV e streaming

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN, il primo big match della stagione sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. L’app è disponibile sulle moderne Smart TV e sulle console di gioco quali PlayStation e Xbox, ma anche sui dispositivi come TIM VISION Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Mentre per vedere il match in streaming basterà collegarsi sul sito ufficiale DAZN o scaricare l’app dell’emittente sui propri dispositivi mobili. In telecronaca ci saranno Pierluigi Pardo e Riccardo Montolivo

Dove vedere Atalanta-Milan

Le probabili formazioni

Il Milan di Pioli reduce dalla bella vittoria contro l’Udinese dovrà fare a meno solo di Rade Krunic, come annunciato dallo stesso allenatore in conferenza stampa. Confermatissima la linea difensiva davanti Maignan, sulla trequarti dovrebbe essere confermato Diaz, mentre a destra Saelemaekers potrebbe avere qualche possibilità dall’inizio al posto di Messias. In attacco recuperato Giroud, ma dovrebbe giocare nuovamente Rebic

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

Scelte obbligate, o quasi, invece per l’Atalanta di Gasperini. Recuperato Teun Koopmeiners, l’olandese potrebbe partire dal 1’ contro i rossoneri. Davanti a Musso spazio a Toloi, Okoli e Djimsiti. De Roon completerà la mediana, Hateboer e Maehle agiranno sulle corsie esterne con Pasalic a supporto di Muriel e Zapata. In attacco la sorpresa potrebbe essere il nuovo acquisto Lookman.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel.