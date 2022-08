Gasperini esalta Pioli in conferenza: “Meriterebbe questo premio!”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match della sua Dea contro il Milan a Bergamo. I rossoneri scenderanno in campi con la stessa formazione che ha affrontatao l’Udinese, ma con Tonali al posto di Krunic. Alcune delle sue parole più importanti:

Sui calciatori in dubbio: “Ederson? C’è un po’ di prevenzione, ma la prossima settimana sarà disponibile. Demiral e Zappacosta si sono allenati con noi, con il primo che è più avanti e il secondo che ha bisogno di un po’ più di rodaggio”.

Sulle difficoltà quando si gioca in casa: “Ci ho pensato tutta l’estate, ancora non ho trovato la soluzione. Vediamo domani”.

Gasperini

Sul campionato: “Serviranno almeno dieci partite per capire tutto. Il Milan oggi è un modello poiché ha saputo prendere giovani di valore, è un modello fuori e dentro il campo. Rappresenta, per me il vero modello da seguire. Pioli ha un gioco offensivo, ha meritato di vincere il campionato per quanto l’Inter fosse così vicina. Panchina d’oro per lui? Sarebbe sicuramente più che meritata, è sicuramente l’indiziato principale”.