Dove vedere Milan-Juventus in TV e in streaming

Milan e Juventus si preparano a scendere in campo in un big match che rischia già di segnare la strada delle due squadre in questa stagione.

La squadra allenata da Max Allegri, reduce da due vittorie consecutive contro Bologna e Maccabi Haifa, è chiamata a vincere ancora per iniziare a risalire la classifica.

Dall’altra parte i bianconeri troveranno un Milan desideroso di riscattare la sonora sconfitta di mercoledì contro il Chelsea. I rossoneri dovranno portare a casa i tre punti per non perdere terreno rispetto a Napoli ed Atalanta, che continuano a volare in questa prima parte di campionato.

L’orario della partita

Milan-Juventus si giocherà domani, sabato 8 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 18.00 allo stadio Meazza (San Siro) di Milano, che sarà tutto esaurito per l’occasione.

Durante la partita, precisamente all’intervallo, è previsto anche uno spettacolare laser & light show, uno show di luci e immagini che coinvolgerà tutti gli spettatori, pensato nell’ottica di una speciale collaborazione tra Milan e Warner Bros. per il lancio del film ‘Black Adam‘.

Dove vedere Milan-Juventus in tv

La partita, anticipo della 9° giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per guardarla in diretta tv, occorrerà scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile.

Dove vedere Milan-Juventus in streaming

La partita, in esclusiva sulla piattaforma, sarà visibile anche in diretta streaming solo su DAZN.

Milan-Juventus: probabili formazioni

Pochi dubbi nella formazione dei rossoneri. Pioli recupera Theo Hernandez, che si candida subito ad un immediato rientro da titolare. A destra confermato Dest nonostante la negativa prestazione contro il Chelsea. Sulla trequarti spazio ancora a Krunic al posto degli infortunati Saelemaekers e Messias. Confermato anche De Ketelaere, nonostante le tante voci delle ultime ore.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri