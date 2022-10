Sei qui: Home » News » Tegola per il Chelsea, un mese di stop per il titolare: salta il Milan!

Troppo Chelsea per il Milan ieri sera a Stamford Bridge, dove è andata in scena la terza e ultima gara d’andata del girone per i rossoneri, agganciati dai Blues in classifica a quota 4 punti.

Terminata 3-0, la partita si è sbloccata con la rete messa a segno da Wesley Fofana al 24′, mentre nella ripresa ci hanno pensato prima Aubameyang e poi James a mandare la squadra sul doppio e triplo vantaggio, riducendo così le speranze degli uomini di Pioli.

L’appuntamento, adesso, è fissato tra 6 giorni a San Siro, dove si giocherà il match di ritorno, in cui i londinesi dovranno fare a meno di uno degli uomini chiave del successo sul Milan.

Milan Chelsea Fofana

LE ULTIME

Come riportato dalla redazione di TUTTOmercatoWEB.COM, uscito anzitempo per infortunio subito dopo il gol, Fofana dovrà restare lontano dal campo per circa un mese.

Dagli esami strumentali effettuati, infatti, non è emersa alcun tipo di lesione, ma una distorsione al ginocchio che gli impedirà di prendere parte anche alla sfida contro i rossoneri del prossimo 11 ottobre.

Gabriella Ricci