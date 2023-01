La notizia fa sorridere Pioli in vista della Supercoppa: c’è un rientro definitivo in gruppo

Continuano inesorabilmente a scorrere le ore in casa Milan in vista della finale di Supercoppa. Per la prima volta dal 2011, il primo trofeo stagionale italiano tornerà ad essere conteso dalle due compagini di Milano, nuovamente in lotta per un titolo dopo le scorse due stagioni a battagliare per lo Scudetto.

AC Milan (Getty Images)

Per il Milan di Stefano Pioli, tale sfida assume toni delicatissimi a causa della situazione non propriamente felice dei diavoli rossoneri, che possono però sorridere a causa di due rientri direttamente dall’infermeria. Il primo, Simon Kjaer, è stato già riportato questa mattina, con il nome di un attaccante a sorpresa che si affianca ufficialmente al recupero del danese.

Verso la Supercoppa, ufficiale il recupero di Rebic

Come si evince dal comunicato ufficiale del Milan in merito alla sessione di allenamento svolta in quel di Riyad, e come accaduto anche nella giornata di ieri, Ante Rebic ha nuovamente lavorato con il gruppo e sembrerebbe viaggiare spedito verso la convocazione in Supercoppa.

Ante Rebic (Getty Images)

Notizia d’oro per Stefano Pioli che, pur schierandolo dalla panchina, potrà contare anche su Rebic come forza fresca offensiva a partita in corso. Il recupero del croato, a riposo forzato nelle ultime settimane a causa di un problema muscolare, potrebbe dar ulteriore manforte ad un reparto d’attacco apparso spento nelle ultime uscite, fatta eccezione per alcune fiammate di Leao.

Mario Reccia