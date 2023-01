Situazione infortuni, Pioli sorride in vista della Supercoppa: l’attaccante ha recuperato!

Settimana difficile quella appena terminata per il Milan di Stefano Pioli che ha raccolto appena due punti nelle ultime due partite di campionato contro il Lecce e contro la Roma e che soprattutto ha dovuto abbandonare la Coppa Italia a seguito della sconfitta per 1-0 contro il Torino che era peraltro rimasto anche in 10 uomini.

Ora per il Milan si prospetta una delle settimane più importanti e difficili dell’anno, nella serata di mercoledì i rossoneri saranno di scena a Riyad contro l’Inter nella finale della Supercoppa Italiana e a distanza di 6 giorni dalla finale i ragazzi di Pioli saranno di scena all’olimpico contro la Lazio in un match a dir poco fondamentale per rimanere comunque in scia al Napoli.

Per poter affrontare al meglio questo intenso periodo Pioli ha bisogno di più giocatori possibili e dopo molto tempo il tecnico emiliano potrà avere un cambio in più in attacco.

Milan Pioli Infortuni

Pioli può sorridere, l’attaccante è recuperato

Stando infatti a quanto riportato da Tuttomercatoweb, quest’oggi Ante Rebic ha svolto l’intera sessione di allenamento in gruppo e sarà quindi a completa disposizione di Pioli per i prossimi impegni della squadra.

Altro recupero importantissimo quindi per il Milan che sta cercando pian piano di recuperare la maggior parte dei suoi effettivi.

Andrea Mariotti