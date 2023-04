Il Milan arriva a Napoli: un tifoso prende di mira Pioli – VIDEO

Il Milan è finalmente arrivato in quel di Napoli: la sfida fra rossoneri ed azzurri può ufficialmente cominciare. Giunti all’ombra del Vesuvio questo pomeriggio, gran parte del gruppo rossonero si è immediatamente recato all’Hotel in cui alloggerà questa notte.

Stefano Pioli

Il mister Stefano Pioli ed il centrale Simon Kjaer hanno però fatto tappa al Diego Armando Maradona per la consueta conferenza stampa pre-match, tenutasi nella sala stampa dell’impianto partenopeo. Arrivati dunque all’albergo in ritardo rispetto alla restante parte dell’organico, neanche Pioli e Kjaer sono stati risparmiati dall’orda di tifosi napoletani giunti sul posto.

Il Milan arriva a Napoli, insulti anche per Pioli

Più napoletani che milanisti all’esterno dell’Hotel Vesuvio, con scene surreali accadute sul Lungomare Caracciolo. Ad accogliere i rossoneri sono stati infatti i numerosi cori in supporto degli azzurri, simboleggiando un piccolo assaggio di quel che sarà il Maradona di domani.

Non sono però mancati i classici cori contro gli avversari, fra sfottò innocenti e qualche insulto volato in direzione del Milan. Al centro di questo discorso anche Stefano Pioli, come si evince dalle riprese del nostro inviato Achille Strombetta. Il clima a Napoli è già sufficientemente carico e caldo in vista del big match di domani sera.