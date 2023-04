Kjaer in conferenza: “Tre anni fa nessuno avrebbe scommesso sul Milan”, poi sfida Osimhen

L’attesa è ormai giunta alla fine, Napoli-Milan è alle porte. Terzo nonché atto conclusivo della trilogia, l’hype per la sfida di ritorno al Maradona si prospetta ai massimi storici. Gli azzurri di Spalletti, d’innanzi ad un pubblico ritrovato, dovranno tentare di ribaltare il vantaggio di una rete conseguito dai rossoneri, pur senza gli squalificati Kim ed Anguissa.

AC Milan

Il Milan di Pioli giunge dunque a Napoli con il favore dei pronostici, visto anche il trend positivo di non subire gol in Champions da 5 partite. In attesa del calcio d’inizio, che potrebbe dare per la terza volta su tre ragione al “diavolo“, Simon Kjaer è intervenuto in conferenza stampa direttamente dalle mura del Diego Armando Maradona. Tanti i temi trattati dal centrale alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League.

“Siamo qui per giocare le nostre carte”, le parole di Kjaer alla vigilia di Napoli-Milan

Giunti alla vigilia del big match in un clima rovente, dopo le parole dei rappresentanti Napoli tocca ora a quelle sponda Milan. Oltre al mister Stefano Pioli, i giornalisti presenti in sala stampa hanno avuto il piacere di ascoltare anche Simon Kjaer. Assente dai convocati in campionato per poter performare al meglio domani sera, il danese è intervenuto così sulla sfida:

Simon Kjaer