Brahim Diaz, niente Borussia Dortmund: il Milan vuole il riscatto

Oltre alla corsa da un posto in Champions League, più vicina dopo il -10 alla Juventus, il Milan pensa anche al mercato. La dirigenza si sta muovendo in tutti i reparti, a centrocampo, in attacco e anche nella trequarti.

Qui l’obiettivo è quello di riscattare Brahim Diaz, lo spagnolo tornerà al Real Madrid e per strapparlo ai Blancos servirà un importante sforzo economico. Intanto la volontà del classe ’99 sembra chiara.

Brahim Diaz-Milan, il giocatore vuole restare

Brahim Diaz

Negli ultimi giorni si stava facendo spazio con insistenza la notizia secondo cui Real Madrid e Borussia Dortmund fossero intenzionate ad inserire il cartellino dello spagnolo nella trattativa che porterà Jude Bellingham in Spagna.

Ma come riporta Fabrizio Romano, non c’è nulla di fondato e i tedeschi non sono interessati a Brahim Diaz. Molto più interessato è invece il Milan, che ha già in programma un incontro con le Merengues, la richiesta è di circa 30 milioni di euro. Tutto dipenderà dall’eventuale qualificazione in Champions League da parte dei Rossoneri, ma la volontà del giocatore à chiara: restare a Milanello.