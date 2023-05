Calciomercato Milan, sfida al Borussia Dortmund per un attaccante della Ligue 1

La stagione, tutta ancora da decidere, che sta per concludersi ha evidenziato un problema che il Milan dovrà risolvere in estate: quello di un bomber di razza. Il rendimento al di sotto delle aspettative di Charles De Ketelaere e l’assenza praticamente perenne di Zlatan Ibrahimovic, rendono Olivier Giroud l’unico attaccante affidabile, ma l’età avanza.

La dirigenza è perciò alla ricerca di un centravanti che possa garantire un elevato numero di reti, profilo che è mancato quest’anno. Tra i nomi più attenzionati c’è quello di Luis Openda, attaccante del Lens che ha stupito alla sua prima stagione in Ligue 1.

Openda-Milan, occhio alla concorrenza

Luis Openda

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i Rossoneri si sarebbero mossi fin da subito per il belga, ma non sono gli unici. I 19 gol in campionato, hanno infatti portato all’interesse del Borussia Dortmund nei confronti del classe 2000.

L’agente dell’ex Vitesse, a conoscenza dell’interesse del Diavolo, ha messo in guardia Maldini delle avances dei tedeschi. Al momento è quindi corsa a due, con una richiesta che parte dai 25 milioni di euro.