Milan, Maldini cerca il grande colpo a centrocampo: è un big della Serie A!

Mancano ancora due giornate alla chiusura della Serie A 2022-23 e il Milan si gioca tutto. Grazie alla penalizzazione della Juventus, i rossoneri sono rientrati in zona Champions e ora si giocano due vere e proprie finali proprio contro i bianconeri e contro un Hellas Verona a caccia di punti salvezza.

Nonostante questa stagione sia ancora tutta da decidere, Paolo Maldini pensa già alla prossima e si sta iniziando a muovere sul mercato. Sul taccuino è finito anche l’azzurro Davide Frattesi.

Futuro Frattesi, rossoneri in corsa

Davide Frattesi

Il centrocampo è sicuramente uno dei reparti dove la dirigenza è chiamata ad intervenire e l’infortunio di Ismael Bennacer (fuori almeno fino a novembre) accelera le cose. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il nome che più piace è quello del centrocampista del Sassuolo, vero e proprio box to box fenomenale sia nella fase difensiva, che in quella offensiva (11 gol in due stagioni).

Sul neroverde c’è però molta concorrenza, su tutte Juve ed Inter, ma nonostante il Diavolo non voglia partecipare ad aste è comunque pronto ad iscriversi alla corsa del centrocampista della Nazionale.