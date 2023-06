“Contatti ripartiti”, il Milan ci pensa davvero: colpo a sorpresa in attacco

Il Milan ha riavviato i contatti per un colpo di mercato che già in passato ha rappresentato una possibilità: ecco di chi si tratta e cosa sta succedendo.

Il Milan, sfumato il colpo di Marcus Thuram, sta pensando alle operazioni di mercato da compiere. Specialmente facendosi forza della ricca cifra ottenuta dalla vendita del cartellino di Sandro Tonali al Newcastle. Vorrebbe perciò sorprendere l’Inter provando a strappare l’affare Davide Frattesi, ma non solo. Spunta un nome possibile per l’attacco. Le novità.

Il Milan sta cercando di piazzare sul mercato Divock Origi arrivato solamente la scorsa estate a parametro zero. Ma sta anche cercando un attaccante da affiancare a Olivier Giroud. Per questo motivo puntava forte sullo svincolato Marcus Thuram, che però dal canto suo ha ceduto alla corte dell’Inter. I nerazzurri hanno compiuto il sorpasso in 48 ore e adesso i rossoneri si trovano nella condizione di dover recuperare e rimediare.

A questo proposito, allora, nelle ultime ore è tornato in voga il nome di Gianluca Scamacca da portare nella squadra di Stefano Pioli, come reparto offensivo. Su di lui c’è anche e soprattutto la Roma di José Mourinho. Ma i rossoneri vorrebbero agire in anticipo, provando a stipulare un accordo vantaggioso con il West Ham. Sarebbero già partiti i contatti.

Calciomercato Milan, si punta forte su Scamacca? I dettagli e le novità

Niccolò Ceccarini, direttore di ‘TMW’, ha reso quindi noto che: “Mancato l’obiettivo Marcus Thuram, che è ormai ad un passo dall’Inter, Moncada e Furlani si sono messi al lavoro per cercare subito un’alternativa”. “E così – ha continuato il giornalista – ecco che il Milan è tornato su un obiettivo già cercato anche in passato”. Il club rossonero punterebbe tutto, o comunque tanto, su Gianluca Scamacca. I dettagli.

Ceccarini ha infatti fatto anche sapere che al Milan piace l’attaccante italiano, in forza in Premier League. “Sono ripartiti – afferma – infatti i contatti per Gianluca Scamacca, che resta anche nel mirino della Roma. L’ex centravanti del Sassuolo potrebbe lasciare il West Ham con la formula del prestito con diritto di riscatto”. Non è stata particolarmente fortunata l’esperienza del giovane attaccante nel campionato inglese, motivo per cui sarebbe vicino al rilancio in Serie A. I rossoneri ci pensano seriamente.