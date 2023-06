È insoddisfatto: il Milan lo mette sul mercato

Il Milan dovrà fare le giuste valutazioni sul mercato per evitare di spendere cifre esorbitanti e per andare a individuare i giusti profili: un giocatore rossonero è però insoddisfatto.

Il Milan, dopo la rivoluzione avvenuta dopo la conclusione della stagione 2022/23, è chiamato a ripartire. I tifosi e tutto l’ambiente rossonero non si aspettano grandi operazioni in ottica calciomercato. Tanto dovrà essere svolto d’intelligenza, mirando a profili che possono fare la differenza ma senza spendere cifre troppo elevate. Proprio per volontà della società che punta allo svolgimento di un mercato sostenibile. Si pensa alle operazioni in entrata ma anche a quelle in uscita: a questo proposito un rossonero appare insoddisfatto.

Nella stagione affrontata dopo la conquista dello scudetto avvenuta in quella precedente, il Milan ha faticato ed è inciampato diverse volte. Certo non è stata l’unica squadra a farlo, anzi. Ma alcune scelte compiute sul mercato, con la precedente gestione di Maldini e Massara, hanno fatto parecchio discutere.

Il primo nome più chiaccherato è stato quello di Charles De Ketelaere, acquistato dal Bruges per circa 35 milioni di euro. Il belga non si è rivelato quel giocatore che le alte aspettative avevano presentato. Ma ci sono anche altri esempio, come quello di Divock Origi. Insomma, il Milan deve correggere il tiro e far fronte anche alle uscite. Anche perché non tutti sono propriamente contenti, come Alexis Saelemaekers. Il punto della situazione per lui.

Milan, Alexis Saelemaekers non pienamente soddisfatto: vorrebbe giocare di più. Lo scenario possibile

Secondo quanto riferito, tramite il proprio profilo ‘Twitter’, dal giornalista Daniele Longo: “Alexis Saelemaekers ha manifestato una leggera insoddisfazione per non aver giocato tanto nell’ultima stagione. In caso di buona offerta anche il nazionale belga può lasciare il Milan”. Insomma, lo scenario è abbastanza chiaro: Saelemaekers avrebbe voluto giocare di più, ma nella gestione di Pioli è stato abbastanza difficile trovare maggiore spazio. Motivo per cui il belga non è incedibile.

Saelemaekers si sta così preparando a una nuova possibile avventura. L’interesse maggiore nei suoi confronti è arrivato dalla Bundesliga, dove doversi club sono interessati. Anche perché il Milan sembrerebbe comunque essere alla ricerca di un altro rinforzo sulla fascia destra e questo diminuirebbe ancora di più le chance di essere schierato da Stefano Pioli. Si attende, quindi, ora solamente la sessione estiva di calciomercato per capire cosa succederà con il profilo dell’esterno belga.