Il Milan si iscrive alla corsa per il calciatore italiano: duello di mercato con un club di Serie A

Un nuovo nome per l’attacco. Altro nome, solito reparto. Il Milan sposta le sue attenzioni verso i campi d’oltremanica, più precisamente in Inghilterra, paese che ospita il campionato più affascinante del mondo: la Premier League. Nelle ultime ore infatti, i rossoneri si sarebbero fatti ingolosire da un altro calciatore, che attualmente milita nel Leeds, squadra che l’anno prossimo giocherà in Championship, vista la recente retrocessione.

Il calciatore in questione si era già fatto notare per le sue prestazioni messe segno con la maglia della Nazionale Italiana. Con il Leeds ha raccolto 24 presenze stagionali, condite da due gol e quattro assist. Il suo nome è Wilfried Gnonto.

Mercato Milan: corsa a due per Gnonto

Come riportato da Calciomercato.com, il Milan starebbe pensando all’ingaggio dell’italiano classe 2003. I rossoneri però dovranno vedersela con la concorrenza, visto il forte interesse di un altro club di Serie A: la Fiorentina.

Nel frattempo, gli inglesi fissano il prezzo: la base di partenza è di 20 milioni di euro.