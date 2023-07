Che fine farà Divock Origi: ci sono tre possibilità, i dettagli

Dopo solo una stagione in Serie A, Divock Origi potrebbe presto lasciare il campionato italiano: tre opzioni sul piatto

Quella di Origi è stata un’annata a dir poco deludente. A dirlo con precisione sono i numeri: 27 presenze (10 da titolare, ndr), 2 gol e un assist. Il suo apporto al Milan e al gioco di Pioli sono stati piuttosto al di sotto delle aspettative rispetto a quanto si credeva al momento dell’acquisto. Probabilmente il belga, già campione d’Europa con il Liverpool nel 2019, non avrà avuto dal campionato italiano gli stimoli ricevuti dalla Premier League. Arrivato a parametro zero, il suo ingaggio annuale è fra quello più alto tra i rossoneri. Origi guadagna 4 milioni netti a stagione e, visto il suo scarso apporto alla brigata di Pioli, il Milan vorrebbe provare a cederlo altrove.

Non convocato dal tecnico emiliano per la tournèe estiva negli Stati Uniti, Origi è rimasto a Milanello. Questo è un messaggio chiaro sia da parte dell’allenatore che della dirigenza, che ha fatto capire che capire che l’attaccante belga è sul mercato e automaticamente fuori dal progetto tecnico del Milan. Insieme a Origi, anche Rebic, Ballo–Tourè, Lazetic e Caldara sono rimasti in Italia. Questi dovrebbero essere i nomi in uscita dal mercato del Milan. Charles De Ketelaere è partito con la squadra, su di lui ci sono alcune offerte, ma la sensazione è quella che possa rimanere almeno un’altra stagione a Milano e giocarsi le sue ultime chances dopo una stagione completamente negativa.

Quale sarà la prossima squadra di Divock Origi

Sul centravanti belga del Milan, visto il suo status di “in vendita” sul mercato, si sono iniziate a muovere alcune squadre. Il valore di mercato di Origi, stando a Transfermarket, dovrebbe aggirarsi sui 5-6 milioni di euro. Secondo Sportmediaset, l’Aston Villa di Unay Emery ha fatto alcuni sondaggi con la dirigenza rossonera per capire la fattibilità dell’operazione. Un ritorno in Premier potrebbe essere gradito dal giocatore.

Diversa sarebbe la situazione che invece porterebbe il belga in Spagna, al Villareal, dove i rapporti tra il Milan e il sottomarino giallo sono diventati completamente in sintonia. Le due squadre stanno trattando per Chukwueze e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la fumata bianca. Operazioni in corso anche per Matteo Gabbia che passerà agli spagnoli, in prestito secco per un anno. Il centrale italiano ha lasciato il ritiro americano del Milan per accasarsi alla sua nuova squadra. Intanto Il Villareal ha chiesto informazioni anche per Origi che potrebbe rappresentare, secondo l’ottica degli spagnoli, un buon sostituto proprio di Samuel Chukwueze. Infine, per Origi, c’è la pista Arabia Saudita dove ha ricevuto alcune offerte. L’idea del calciatore sarebbe quella di continuare in Europa ma gli sviluppi del mercato sono, del resto, sempre imprevedibili.