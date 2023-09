Milan, nuova idea per il vice Theo Hernandez: i dettagli

I dirigenti Moncada e Furlani continuano a guardare le occasioni di mercato per regalare a Pioli una valida alternativa al terzino spagnolo.

Uno dei topic principali nel corso della sessione di calciomercato finita da pochi giorni in casa Milan era legato al sostituto di Theo Hernandez, giocatore imprescindibile negli schemi di Stefano Pioli. Il terzino spagnolo è partito fortissimo in queste prime giornate di campionato ma il Diavolo vivrà un’annata piena.

I rossoneri saranno chiamati a disputare non solo il campionato, ma anche la Coppa Italia e la Champions League. Per questo motivo avrebbe fatto comodo a Pioli un’alternativa di valore in grado di far riposare Hernandez. Attualmente non ci sono in rosa altri terzini sinistri, con il tecnico che dovrebbe forzare Florenzi o Pellegrino sulla fascia dominata dallo spagnolo. Come mai si è creato questo buco nella rosa milanista?

Juan Miranda è nel mirino del Milan

Il vice Theo doveva essere ancora una volta Ballo Touré, ma il trasferimento del giocatore al Fulham nell’ultimo giorno di mercato ha rovinato i piani della società rossonera, che voleva liberarsi del terzino e trovare un’alternativa a Hernandez con tempistiche diverse.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Moncada e Furlani avrebbero messo gli occhi su Juan Miranda, terzino classe 2000 del Betis Siviglia. Il giocatore piaceva anche nei mesi scorsi ma lo stallo legato alla vicenda Touré non ha permesso margini di movimento al Milan.

Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2024 e per questo motivo il Betis cercherà di rinnovare il suo contratto per non perderlo a zero nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. Il Milan inizia dunque a monitorare con largo anticipo la situazione per il vice Hernandez.