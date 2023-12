Conferenza Pioli: “Leao sta bene, giocherà”, poi sul ruolo di Ibrahimovic

Alla vigilia di Newcastle Milan, il mister Stefano Pioli e Christian Pulisic sono intervenuti in conferenza stampa per presentare il match di Champions League.

Il Milan alle ore 21:00 di domani sera, si giocherà forse la gara più importante della stagione fino ad ora. In terra inglese, in casa del Newcastle la squadra di Pioli proverà a strappare un pass per accedere agli ottavi di finale di Champions League. Per farlo il Diavolo ha solo una chance: vincere e sperare che il Borussia Dortmund vinca contro il Paris Saint-Germain.

Newcastle Milan: la conferenza di Pioli

Queste le parole rilasciate da mister Stefano Pioli nel corso della conferenza stampa:

“Cos’ho detto ai ragazzi? È stata una cosa molto semplice perché abbiamo parlato già tanto stamattina nella riunione video. So che la squadra vuole vincere e sappiamo che avversario e che ambiente affronteremo. Primo bivio della stagione.

Ibrahimovic? È un nuovo percorso per lui. Ha sempre affrontato tutte le sfide con grande determinazione e caparbietà. È pronto a tutto.

Impresa come turbo alla stagione? Sicuramente sappiamo l’importanza della partita e di rimanere in Europa. Ci aspettiamo di fare una grande partita contro un avversario che in casa ha perso solo con Liverpool e Borussia Dortmund. Deve diventare il momento del Milan. Fioretti? Li lasciamo perdere.

Tonali? Sono molto vicino a Sandro, con noi è sempre stato un ragazzo positivo e importante per la crescita della squadra. È caduto in una cosa delicata e mi auguro che questa esperienza gli possa servire per migliorare in futuro. Tornerà ad essere un grande calciatore sicuramente. Non ero a corrente della situazione della ludopatia. Della vita privata è difficile capirne nonostante abbia un rapporto che va oltre il calcio con i miei calciatori. Al momento dell’acquisto è stato un affare per il Newcastle, poi quello che è successo dopo non si poteva sapere.

Leao? Rafa sta bene ed è in condizione per giocare fin dall’inizio.

Partita più importante? Ad oggi lo è ma ne abbiamo giocate di sfide importanti da quando sono qui”.