Pioli in dubbio? Furlani tuona: “Avremmo preferito una situazione diversa”

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha rilasciati alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Durante l’edizione Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la cocente sconfitta contro l’Atalanta che ha sancito l’eliminazione dalla Coppa Italia del Diavolo.

Poche parole ma concetti chiavi che esprimono tutta la delusione che società, tifosi, calciatori ed allenatore sta provando. Sul mercato ha dichiarato: “Nuovi acquisti in difesa? Abbiamo già preso due calciatori nuovi, Gabbia dal Villareal e Terracciano dall’Hellas Verona, siamo sempre aperti a nuove opportunità“.

Furlani deluso: “Gli episodi hanno condizionato molto”

Furlani ha esposto il suo giudizio riguardo alla stagione che appare piuttosto preoccupante dati i risultati e tutto il rammarico per non aver centrato gli obiettivi proposti: “È sempre bello essere in gara fino in fondo. Avremmo preferito essere ancora in Champions League, in Coppa Italia ed in una posizione diversa in campionato“.

Riguardo alla sconfitta contro l’Atalanta ha dichiarato, riferendosi al rigore dubbio, risultato poi decisivo ai fini del risultato: “Stasera gli episodi ci hanno condizionato molto“.