Milan, Emerson Royal non convince: torna di moda un vecchio pallino

Arrivato nel corso dell’estate per una cifra superiore ai 15 milioni, Emerson Royal non convince: torna di moda un vecchio pallino di Moncada.

Continua la ricerca di continuità in casa Milan. Dopo un avvio di campionato terribile, la squadra allenata da Paulo Fonseca sembrava aver trovato la quadra, con la vittoria nel derby contro l’Inter che aveva scacciato la crisi facendo diventare il tecnico portoghese un idolo dei tifosi dopo essere stato ad un passo dall’esonero. Nonostante il trionfo contro i rivali di sempre, la squadra rossonera sembra essere sprofondata nuovamente nel buio, con i due passi falsi contro Bayer Leverkusen e Fiorentina che hanno rimesso in dubbio la posizione di Fonseca oltre a quella di alcuni calciatori fino ad ora ritenuti imprescindibili.

Oltre Theo Hernandez e Rafael Leao, considerati i trascinatori di questa squadra e chiamati ad essere più decisivi, uno dei calciatori maggiormente criticato in questo avvio di stagione è stato sicuramente Emerson Royal. Il terzino brasiliano, arrivato nel corso di questa estate per una cifra superiore ai 15 milioni di euro, non avrebbe per nulla convinto in questi suoi primi mesi in rossonero, con la dirigenza del Diavolo che starebbe già pensando ad un nuovo innesto sulla corsia di destra. Potrebbe così tornare di moda il nome di un terzino già monitorato nel corso dell’ultima sessione di calciomercato: Tiago Santos, laterale del Lille.

Milan, sempre più lontano il rinnovo di Calabria: idea Tiago Santos già a gennaio

Dopo le brutte prestazioni di Emerson Royal in questo avvio di stagione e con il rinnovo di Davide Calabria ancora molto lontano, in casa Milan torna di moda il nome di Tiago Santos, terzino destro in forza al Lille. Infatti, come annunciato dal giornalista rossonero Carlo Pellegatti, il nome del terzino portoghese potrebbe essere un’idea concreta già per il mercato di gennaio:

Un clamoroso ritorno, si perché il Milan torna a pensare a Tiago Santos, terzino del Lille. Sta giocando molto bene. Al momento non c’è aria di rinnovo per Calabria e allora il Milan potrebbe prendere un terzo terzino destro, visto che Calabria può anche giocare come vice Theo Hernandez a sinistra in questa parte di stagione. Possibile già un pensiero a gennaio per Tiago Santos.

Non solo Tiago Santos. Per il giornalista rossonero, anche il nome di Morten Frendrup, centrocampista del Genoa, sarebbe nella lista della dirigenza rossonera, che potrebbe farci un pensierino già a gennaio per rinforzare il centrocampo e garantire a Fonseca un’alternativa importante in mezzo al campo. I costi, al momento, rendono l’operazione molto difficile: