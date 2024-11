Calabria pronto a partire: il sostituto si allena già con Fonseca

Il capitano del Milan quest’anno ha perso il posto e la società a gennaio potrebbe cederlo: il suo sostituto si allena già a Milanello con Fonseca

Una delle note negative dell’inizio di stagione del Milan è senza dubbio il suo capitano, Davide Calabria. Il terzino destro classe 1996 ha sempre vestito i colori rossoneri fin dalle giovanili ma il suo rendimento nel recente periodo non è stato soddisfacente e infatti il tecnico Paulo Fonseca ha spesso preferito lasciarlo in panchina nel corso di quests stagione: ecco quindi che il suo addio già a gennaio potrebbe diventare una concreta possibilità con il suo sostituto che è stato già deciso dal club di via Aldo Rossi.

Calabria può salutare il Milan già a gennaio: Fonseca non lo reputa un titolare

Come riportata da Calciomercato.com, la cessione di Calabria a gennaio è difficile ma non impossibile e ci sono stati degli interessi di squadre straniere come Marsiglia e Galatasaray. Il capitano rossonero non sta giocando molto in questo inizio di stagione perché Fonseca preferisce fare altre scelte e spesso manda in campo, nel ruolo di terzino destro, il nuovo arrivato Emerson Royal che in estate è stato acquistato dal Tottenham.

Queste scelte dell’allenatore lusitano stanno facendo ragionare anche il terzino italiano sul suo futuro visto che non vorrebbe perdere l’intera stagione restando in panchina e anche se il suo contratto scade il prossimo 30 giugno, un addio anticipato a gennaio potrebbe essere accolto con favore da ambo le parti. Fin qui per Calabria si contano appena tre presenze in Serie A e due in Champions League.

Il sostituto è già in casa: Alex Jimenez promosso dal Milan Futuro alla prima squadra di Fonseca

Il sostituto di Calabria sarebbe già in casa per Fonseca che sta notando i grandi progressi di Alex Jimenez. Il laterale spagnolo ha mostrato un’ottima crescita fin qui soprattutto con il Milan Futuro ma si è allenato spesso anche in prima squadra assieme ai compagni più grandi. In passato ha già anche avuto modo di scendere in campo con la prima squadra del Milan e per questo Fonseca conosce già bene le sue caratteristiche.

In dieci presenze in Serie C, Jimenez ha già realizzato due reti e può giocare sia come terzino destro che come sinistro sebbene il suo piede forte sia appunto quello destro, motivo per il quale sarebbe un sostituto pronto per prendere il posto di Calabria per la seconda metà di stagione in caso di una sua cessione a gennaio.