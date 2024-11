Milan: doppio colpo a centrocampo, l’annuncio di TS

Secondo quanto riportato da Tuttosport il Milan starebbe pensando di mettere a segno ben due colpi a centrocampo per gennaio.

Un reparto che il Milan proverà a migliorare già nel mercato di gennaio è il centrocampo. Fonseca, nei colloqui avuti in queste settimane con la dirigenza rossonera, ha fatto presente la necessità di rinforzare la mediana. Il tecnico portoghese crede che serva soprattutto un vice Fofana: se poi dovesse verificarsi qualche uscita nel mercato invernale a quel punto bisognerebbe provare a riempire anche quella casella. Ecco perché nell’edizione odierna di Tuttosport si parla non di uno, ma addirittura di due colpi del Milan nella prossima finestra di calciomercato.

Il club di via Aldo Rossi, infatti, non è così convinto di continuare a puntare su Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino sta per rientrare dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo in questa prima parte di stagione: se tutto va bene Fonseca lo riavrà a disposizione già alla fine di dicembre.

Milan, se va via Bennacer altro colpo a gennaio

Tuttavia le sue condizioni fisiche non fanno dormire sonni tranquilli all’ex allenatore della Roma e nemmeno a Ibrahimovic e Moncada. Per questo la dirigenza rossonera sta valutando non uno, ma due colpi per gennaio. Stando a quanto riportato stamane da Tuttosport entrambi gli obiettivi del Diavolo giocano in Serie A.

Uno è un nome che già sta circolando da diversi giorni negli ambienti rossoneri: si tratta di Reda Belahyane, giovane centrocampista del Verona che sta facendo molto bene con gli scaligeri. Il 20enne marocchino è però seguito anche da altri top club di Serie A, ovvero Inter e Juventus.

Frendrup idea Milan per gennaio. Ricci solo in estate

Stesso discorso per l’altro centrocampista che i rossoneri hanno cominciato a monitorare con grande attenzione. Stiamo parlando di Morten Frendrup, danese, in forze al Genoa: l’ex Brondby è diventato un giocatore sempre più importante per i rossoblu e ha fatto il salto di qualità con Gilardino in panchina. Da capire se anche il nuovo allenatore Vieira avrà per lui la stessa considerazione del tecnico italiano.

Sempre Tuttosport ha poi tenuto a precisare che l’altro grande obiettivo del Milan per il centrocampo, ovvero Samuele Ricci del Torino, è per ora rimandato alla prossima estate.