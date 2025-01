Boom Gimenez: il Milan prova a chiudere e sfrutta un triplo addio

Il centravanti del Feyenoord Santiago Gimenez è l’obiettivo numero uno in casa Milan. Il club rossonero prova a chiudere il grande colpo.

In casa Milan il club ha una priorità e spera di chiuderla prima di questa sessione di mercato: stiamo parlando naturalmente di Santiago Gimenez. La doppietta del talento messicano contro il Bayern Monaco ha acceso i riflettori sull’attaccante ma il Milan lavora da mesi sul giocatore e spera finalmente di trovare un numero 9 che possa esaltarsi in quel di San Siro. In Olanda i numeri di Santiago sono sempre stati piuttosto importanti, ora occorre capire se riuscirà eventualmente a fare lo stesso in Italia. I tifosi ci sperano e attendono il buon esito della trattativa.

Mercato Milan, le ultime su Gimenez

Inizialmente – dopo la Champions League – Gimenez aveva esultato giurando fedeltà con un chiaro ‘Io resto qui’, ma nel post gara ha aperto invece ad altre possibilità e le trattative in casa rossonera procedono. Le parti stanno lavorando ad un accordo, magari per circa 40 milioni di euro più bonus e la società ci crede davvero. D’altronde uno dei principali problemi del club rossonero riguarda l’attacco.

Il doppio colpo estivo composto da Abraham e Morata non ha mai convinto del tutto, i due si impegnano ma non danno grandi garanzie dal punto di vista realizzativo e tra gennaio e giugno ci sarà un’autentica rivoluzione nel reparto offensivo. Abraham difficilmente verrà riscattato mentre il club potrebbe valutare un triplo addio per arrivare cosi a Gimenez.

Tre attaccanti verso l’addio, il Milan ci riflette

Salvaguardare il budget resta fondamentale in casa Milan e prendere una punta senza vendere potrebbe diventare un problema. Anche perchè la squadra ha fin troppi giocatori nel reparto offensivo, calciatori che fatica a vendere come abbiamo visto nell’operazione Okafor. Proprio lo svizzero – cosi come altri giocatori – sono in uscita, e il portale Sportmediaset ha dato importanti indicazioni.

Il Bologna – specialmente dopo l’infortunio di Orsolini – valuta rinforzi sugli esterni e starebbe valutando i nomi di Okafor e addirittura Chukwueze con due giocatori che potrebbero lasciare la maglia rossonera. Il Milan vuole cessioni a titolo definitivo e il Bologna potrebbe aprire se a condizioni ancora abbastanza favorevoli.

Loro due e Luka Jovic con quest’ultimo che piace al Monaco e a diversi club turchi, anche lui vede il suo futuro in forte bilico. Il Milan valuta questa possibilità e potrebbero esserci tre addii per fare spazio cosi al possibile arrivo di Gimenez, ormai sogno dei tifosi rossoneri.