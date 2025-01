Geoffrey Moncada ha messo gli occhi su una giovane promessa del calcio europeo: il Milan prepara il colpo in prospettiva.

Il Milan non è alla ricerca solamente di giocatori già pronti e affermati per risollevare le sorti della prima squadra, ma anche a caccia di nuovi giovani promesse da plasmare in vista del futuro. In questo senso, la società rossonera sarebbe rimasta ammaliata dal talento cristallino di un calciatore in particolare.

Il Milan prepara il colpo in prospettiva: occhi puntati in Belgio

Geoffrey Moncada starebbe seguendo un nuovo gioiellino del calcio belga. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, il dirigente rossonero avrebbe un nuovo pupillo di mercato che prende il nome di Ezechiel Banzuzi. Si tratta di un centrocampista dell’Oud-Heverlee Leuven, squadra che milita nella massima divisione belga. Il calciatore è di nazionalità olandese (nato a Zwijndrecht), ma originario del Congo.

Il Milan avrebbe sondato il terreno, raccogliendo ogni possibile informazione sul calciatore per capire se ci sono i presupposti di mandare a segno un colpo in prospettiva. Ezechiel Banzuzi è un classe 2005, dotato di una buona tecnica e di un’ottima versatilità tattica. Tra le caratteristiche primordiali del centrocampista, spicca la forza fisica, essendo 1,91 m d’altezza. Inoltre, il giovane giocatore, nel giro della nazionale olandese Under 21, ha come piede preferito il destro ed è valutato intorno ai 5 milioni di euro.

Oltre alla quantità, Ezechiel Banzuzi ha anche la qualità e una certa propensione nel dimostrarsi decisivo specialmente nell’ultimo terzo di campo. In questa stagione, il promettente centrocampista ha fornito sin qui 5 assist e un gol in 23 presenze. La giovane promessa, gestito dall’agenzia Sports360 GmbH, ha un contratto in essere con il Leuven fino al 2026. Il calciatore sarebbe costantemente seguito dagli scout rossoneri e non solo. Ezechiel Banzuzi avrebbe attirato su di sé anche i riflettori di altri club europei, tra cui il Monaco.