Milan, Conceicao vuole lui: pronta la prima offerta!

Milan, Furlani ha intenzione di venire incontro a Conceicao: l’offerta pronta in tavola

Il calciomercato invernale non smette di regalarci sorprese sotto ogni punto di vista ed ogni squadra non è intenzionata a starsene con le mani in mano di fronte ai vari assalti che stanno mettendo a segno le proprie avversarie. Tutte hanno lo stesso obiettivo, tutte rincorrono un aspetto comune: accaparrarsi il miglior oppure i migliori acquisti da collocare nella propria rosa. Anche il Milan sta svolgendo il proprio lavoro e sul piatto della bilancia entrano in gioco diversi scenari, fattibili o non fattibili questo lo decreterà il tempo. Ma al momento, complici anche le giornate di Champions League, qualcosa ha fatto scattare nei pensieri dei piani alti della squadra rossonera che nonostante la concorrenza spietata e i valori finanziari ai quali sottostare, non si lascia intimorire per così poco. Anzi intende affossare sempre di più il colpo.

Milan, Conceicao ha fatto la sua richiesta: vuole Santiago Gimenez

Una serata da incorniciare quella per Santiago Gimenez, classe 2001, durante la sfida della 7ª giornata di Champions League tra Feyenoord e Bayern Monaco. Una vittoria scaturita anche dalla sua firma sulla doppietta che ha incendiato lo stadio suscitando scalpore, attenzioni ed elogi nei confronti del calciatore messicano.

Sergio Conceicao, oramai timoniere del club rossonero, ha avanzato la sua richiesta: nella sua squadra rientrerebbe nei piani proprio il calciatore del Feyenoord, individuo che rispecchia completamente lo spirito del Diavolo ed esaudisce in maniera impeccabile i requisiti inoltarti dallo stesso tecnico.

Giorgio Furlani è alle prese con la questione più che disposto a voler esaudire il desiderio dell’allenatore rossonero, cercando di andare più a fondo e di concretizzare almeno qualche punto dell’operazione. La situazione indubbiamente non è facile anche perchè il Feyenoord è irremovibile: il prezzo verrà concordato internamente e sarà il club stesso a decidere le modalità ma soprattutto i tempi per quando indirizzare sul mercato Gimenez. Attualmente la società olandese è decisiva sull’accettare possibili offerte a partire solo dalla prossima estate e la proposta economica dovrà essere più che gratificante.

Santiago Gimenez: il club rossonero si affida alle conoscenze di Ibrahimovic

Santiago Gimenez, attuale calciatore del Feyenoord e classe 2001, ha un valore che si estende alla cifra di 40 milioni di euro. Attualmente il messicano percepisce una somma pari a un milione netto a stagione e l’accordo che lo vede legato ai colori del club olandese scadrà nel 2027. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Milan presenterà quest’oggi la prima offerta ufficiale per il calciatore offrendogli un contratto fino al 2027 + 1 opzionale.

La squadra rossonera ha intenzione di provare a portare il colpo a casa facendosi forza grazie ad un’ottima reta di connessione tra Zlatan Ibrahimovic e Rafaela Pimenta, attuale agente del calciatore messicano. I due si conoscono da oltre vent’anni dal momento che la donna è stata la più fedele collaboratrice di Mino Raiola. Chissà se il Diavolo riuscirà a concretizzare qualcosa avvalendosi anche di questa marcia in più dal momento che sembrerebbero esserci già dei dialoghi in corso.