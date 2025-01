Addio Milan, la cessione è più vicina: spunta anche la formula

Sono ore calde per il mercato del Milan e presto potrebbe esserci un’importante novità. Il giocatore non chiuderebbe totalmente le porte anzi.

La vittoria casalinga contro il Girona ha tranquillizzato gli animi in casa Milan ed ora il club rossonero è sempre più vicino alla Top 8, fondamentale non solo per raggiungere gli Ottavi di finale in Champions League ma anche per mettere in cascina un bel gruzzolletto. Già ora la società rossonera ha incassato cifre importanti ed in questi ultimi giorni la società è pronta a fare investimenti sul mercato. Nei prossimi giorni potrebbero esserci cosi importanti movimenti sia in entrata che in uscita.

Occhio Milan, si lavora alla formula per la cessione

In queste settimane si è parlato molto di una possibile cessione in casa rossonera, specialmente per quel che riguarda la difesa. Con l’innesto di Walker – jolly che può giocare praticamente ovunque – la società può piazzare un’uscita e in primis si era parlato di Emerson Royal. Il grave infortunio occorso in Champions League ha cambiato i piani ed ora il club potrebbe piazzare una cessione dell’ultim’ora.

Se ne era parlato a inizio mercato ma ora è tornato in voga il futuro del centrale rossonero Strahinja Pavlovic, importante investimento fatto in estate ma che finora non ha completamente mantenuto le attese. Si era parlato di cessione a inizio mercato, poi qualche buona prestazione aveva cambiato le cose. Ora sono tornati i rumors e Pavlovic è finito nel mirino dello Stoccarda, club di Champions League molto interessato al calciatore.

Milan, l’addio può finanziare il mercato

Pavlovic può lasciare il Milan dopo soli sei mesi, il club ha aperto a questa possibilità ma solo a determinate condizioni. Il Milan non cede il giocatore in prestito, che sia secco o con diritto di riscatto; la società apre ad una vendita definitiva con l’obiettivo di recuperare i soldi spesi in estate e su questo non ci sono dubbi. Diversi club sono interessati.

Come riporta Sky lo Stoccarda, club ormai con ambizioni europee, è molto forte con il giocatore che sarebbe intrigato da questa possibilità e i tedeschi non sono l’unico club ad aver chiesto informazioni. Occhio a squadre turche, in particolare il Galatasaray ma nelle ultime ore ci sarebbe stato anche l’inserimento del Leicester, squadra molto interessata al giocatore.

Per il Milan non c’è problema riguardo la destinazione ma vuole un addio definitivo (cessione o al massimo prestito con obbligo di riscatto) a 25 milioni di euro. La società ha le idee chiare e nei prossimi giorni si deciderà il futuro di Pavlovic, mai come adesso non certo della permaneza.