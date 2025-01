Dal Napoli al Milan, scende in campo l’agente: l’affare prende quota

Nei prossimi giorni Milan e Napoli potrebbero dare vita ad un clamoroso affare. L’agente dell’azzurro ha proposto il giocatore alla dirigenza rossonera.

Poco più di una settimana alla fine della sessione invernale di calciomercato. Poco più di sette giorni dove il Milan è chiamato ad almeno un altro colpo di mercato dopo ormai chiuso di Kyle Walker. Il Diavolo cercherà di rinforzare ulteriormente l’organico a diposizione di Sergio Conceiçao e non sono esclusi dei clamorosi colpi dalla Serie A.

Nei prossimi giorni Milan e Napoli potrebbero raggiungere un accordo per il trasferimento in rossonero di un partenopeo. Nelle scorse ore l’agente del giocatore avrebbe proposto il suo assistito a Geoffrey Moncada. Con le giuste combinazioni la fumata bianca potrebbe arrivare per davvero.

Milan-Ngonge, l’agente lo propone: arrivo a due condizioni

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, una decina di giorni fa William D’Avila avrebbe proposto Cyril Ngonge al Milan. L’esterno belga, sempre più ai margini del progetto di Conte, è un profilo che piace alla dirigenza rossonera. Per provare ad imbastire una trattativa servirebbe però la cessione di Samuel Chukwueze.

Le strade dell’ex Verona e del Milan potrebbero congiungersi se poi la formula dovesse essere quella del prestito. Due condizioni, sicuramente non impossibili, necessarie per poter vedere Ngonge con la maglia del Milan. Resta da capire la posizione del Napoli, che al momento chiede per il belga una cifra vicina ai 19 milioni di euro pagati al Verona per portarlo all’ombra del Vesuvio.

Le prossime mosse del Milan sul mercato: la priorità è il centravanti

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore Walker sbarcherà a Linate per poi dare inizio alla sua avventura in maglia rossonera. Il Milan potrà poi concentrarsi sul prossimo colpo di mercato che al momento è solo uno: Santiago Gimenez. La trattativa con il Feyenoord non è sicuramente semplice, ma il messicano ha già aperto al suo trasferimento in rossonero.

Difficile sapere se ci sarà poi spazio per altri arrivi e se eventualmente proprio per Ngonge. Il popolo milanista chiede nuovi innesti per rinforzare la rosa e la dirigenza è a lavoro su più fronti. Chiudere per degli acquisti a gennaio non è mai semplice, ma il Milan sembra voler fare sul serio.

La vittoria di ieri sera contro il Girona ha sicuramente riportato un po’ di serenità nell’ambiente rossonero, ma adesso è necessario agire sul mercato. E Walker non può di certo bastare.