Mercato Milan, affare last minute a sorpresa: Ibra ha un problema

Non solo Santiago Gimenez in casa Milan. Il club rossonero sarebbe pronto ad una trattativa piuttosto a sorpresa: ecco le ultime.

Manca ormai circa una settimana alla fine del mercato e tutte le big devono trovare rinforzi senza annaspare nella fretta e cercando le opportunità migliori per tutti. Una delle squadre più attive di questo mercato è il Milan che – ad onore del vero – finora ha acquistato solo Kyle Walker e fatica a piazzare gli altri colpi. Il club resta comunque vigile, mancano pochi giorni ma l’obiettivo è accontentare tutte le richieste sia del tecnico che dei tifosi, piuttosto polemici nelle ultime settimane.

Sorpresa Milan, non solo Gimenez

Parliamoci chiaramente, è ormai risaputo che Santiago Gimenez è l’obiettivo numero uno del club rossonero. La stella del Feyenoord è la priorità per il reparto offensivo ma il club olandese non vuole privarsene a cuor leggero e quindi valuta ogni situazione nel migliore dei modi. L’attaccante non è però l’unica priorità del club che sta facendo varie valutazioni e che potrebbe stupire.

Il Milan pensa infatti anche al centrocampo dove la coperta è un pò corta. Il modulo rossonera cambia tra 4-4-2 e 4-2-3-1 ma la verità è che dopo Fofana e Reijnders c’è il solo Bennacer con Conceicao che ha utilizzato Musah più volte nel ruolo di esterno. Servirebbe quindi un centrocampista e la società vorrebbe accontentare il tecnico con un colpo davvero last minute negli ultimi giorni e chissà ore di mercato.

Milan, prosegue il problema lista: la situazione

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport il club rossonero starebbe valutando varie ipotesi come rinforzo in mezzo al campo ma allo stesso tempo – complice la difficoltà nel cedere alcuni esuberi – vorrebbe un giocatore che non intacchi la lista Uefa e che non escluda cosi nessun giocatore nelle competizioni europee.

Per arrivare a questo il Milan dovrebbe puntare un giocatore proveniente da un vivaio italiano, cresciuto nelle giovanili nostrane e non è semplice per vari motivi. Uno di questi è sicuramente la questione prezzo con la società che vorrebbe un colpo low cost e poi puntare magari su un importante rinforzo in estate.

Ad esempio si era parlato di Samuele Ricci per la mediana ma ovviamente il giocatore è un obiettivo solo per la sessione estiva, i costi sono alti e il Torino non ha alcuna intenzione di sacrificare il proprio leader durante questa sessione di calciomercato. Staremo a vedere se ci sarà il colpo last Minute.