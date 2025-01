Di Canio attacca ‘ancora’ il Milan: il messaggio in diretta è durissimo

L’ex calciatore Paolo Di Canio ha attaccato duramente ciò che è accaduto in casa Milan. Le parole in diretta fanno molto scalpore.

In casa Milan ci sono diverse situazioni da valutare dopo la vittoria in extremis contro il Parma. I tre punti sono fondamentali in chiave Champions ma filtra pessimismo riguardo alcune situazioni: dai problemi legati a Theo e Leao fino alla lite tra Conceicao e Calabria e proprio di questo si è parlato ai microfoni di Sky Sport.

Nell’edizione online la Gazzetta dello Sport ieri spiegò che la lite tra giocatore e tecnico era legata anche alla presenza di alcuni giocatori rossoneri – Calabria compreso – al concerto venerdi sera del cantante Lazza, una situazione che non sarebbe piaciuta al tecnico. Anche Di Canio è apparso molto duro contro i giocatori, parole pesantissime.

“All’Inter questo non accade…”, le parole del tecnico fanno scalpore

Se stavolta sorprende che Di Canio non abbia attaccato Leao va sottolineato il duro attacco dell’ex giocatore e ora opinionista nei confronti dei giocatori, e Di Canio ha tuonato in diretta i calciatori del Milan durante Sky Sport Club: “Concerto di Lazza venerdi sera? Come può un allenatore qualsiasi accettare una cosa del genere? E’ grave, vuol dire non avere il senso di rispetto che ci deve essere anche in serie C o in serie D”.

Lo studio si è diviso tra chi era d’accordo e chi meno con l’ex giocatore che poi ha fatto il paragone con chi è al momento in vetta della classifica: “Manca il senso dell’etica del lavoro e della disciplina, manca il senso della decenza! All’Inter e al Napoli queste cose non accadono”.