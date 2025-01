Gimenez Milan, fissata la data per chiudere: nuova offerta del club

L’attaccante messicano Santiago Gimenez resta l’obiettivo numero uno del mercato del Milan. Occhio a quello che accadrà nei prossimi giorni.

Una vittoria al cardiopalma che salva di fatto il Milan, i rossoneri hanno segnato due reti nel recupero ed hanno battuto un ottimo Parma con il risultato di 3 a 2, infiammando un San Siro che fino a quel momento era in costante agitazione con fischi e proteste nei confronti della società. Il match di ieri ha però evidenziato alcune chiare problematiche ed ora tocca alla società risolverle, d’altronde sia i tifosi che Conceicao sembrano avere un punto di vista chiaro.

Milan, c’è un problema attacco

Nel match di ieri abbiamo visto ruotare nel ruolo di prima punta Alvaro Morata prima e poi Tammy Abraham e Luka Jovic poi, ma sempre con scarsi risultati. In particolare l’attaccante spagnolo non convince, è stato tutta la gara in fuorigioco ed ha concluso il match – sostituito mentre la squadra era sotto – con 0 tiri. Abraham ci ha provato di più ma il problema nel reparto offensivo è lampante.

La società sta provando ad accontentare le richieste del tecnico che nel post gara ha evitato di parlarne di nuovo, ma ha sottolineato che qualcosa va fatto. C’è Kyle Walker che sarà a disposizione direttamente nel derby e poi la questione attacco dove Santiago Gimenez resta la priorità e la Gazzetta dello Sport hanno le idee chiare sulla trattativa.

Milan pronto a chiudere, si lavora per il super colpo

L’arrivo di Gimenez è fondamentale sia per una questione tattica con il messicano che diventerà il nuovo numero 9 che emotiva. I tifosi sono al momento in costante protesta e un colpo del genere ravviverebbe gli animi dopo fin troppe difficoltà. La società spera di chiudere il prima possibile e secondo la rosea è pronta ad una nuova offerta da circa 33-34 milioni di euro più bonus. Il Milan resta attivissimo sul mercato.

Il club vuole chiudere questa trattativa entro venerdi in modo da lanciare il nuovo bomber già nel derby, magari a gara in corso per spaccare la gara. Tutto ovviamente da valutare ma i rossoneri non vogliono farsi trovare impreparati ed in caso di difficoltà sono pronti a valutare soluzioni alternative last minute.

Il mercato del Milan vede l’attacco come priorità e dopo le difficoltà delle ultime gare è ancora più importante. La società è al lavoro, i tifosi e Conceicao attendono novità, ci si augura positive.