Mercato Milan, nuova offerta per Gimenez: i rossoneri attendono una risposta

Il Milan non toglie il mirino da Santiago Gimenez: ecco la nuova offerta per provare a convincere il Feyenoord.

L’ultima settimana di calciomercato è pronta ad iniziare e in casa Milan si prospettano giorni infuocati. Dopo l’arrivo di Kyle Walker in prestito con diritto di riscatto, il club rossonero vuole migliorare ulteriormente la rosa a disposizione di Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese, anche al termine del match contro il Parma, ha dichiarato di aspettarsi dei rinforzi e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi.

Il nome cercato dai rossoneri non è un mistero: Santiago Gimenez. L’attaccante del Feyenoord è l’obiettivo numero uno per fare il salto di qualità definitivo in avanti, il bomber che in questa prima parte di stagione è spesso mancato. Per il messicano saranno giorni decisivi, con il Diavolo pronto a presentare la seconda offerta ufficiale al club olandese.

Milan, giorni decisivi per Gimenez: pronta la seconda offerta ufficiale

La settimana in cui si deciderà il futuro di Santiago Gimenez è arrivata. Il Milan è pronto a presentare la seconda offerta ufficiale al Feyenoord dopo che la prima da circa 30 milioni di euro complessivi è stata rifiutata. I rossoneri, secondo quanto raccontato da Calciomercato.it, dovrebbero alzare la loro offerta a circa 36 milioni di euro complessivi: 34 milioni di euro di base fissa più bonus.

La richiesta del Feyenoord, come svelato negli scorsi giorni da Matteo Moretto, si aggirerebbe intorno ai 38/40 milioni di euro, cifra a cui il Milan si vorrebbe avvicinare il più possibile. Il giorno decisivo per la chiusura dell’affare potrebbe essere giovedì, dopo l’ultima gara di Champions League che vedrà protagonista il messicano. Il centravanti ha già un accordo di massima con i rossoneri sulla base di un contratto di tre anni e mezzo più uno opzionale a 2 milioni di euro più bonus a stagione.

Milan, ecco perché Gimenez è il prescelto: i numeri parlano chiaro

Il Milan continua a spingere per portare in a Milano Santiago Gimenez già a gennaio ma la certezza rimane una: adesso o a luglio, il Milan ha ormai deciso di puntare tutto sul classe 2001 messicano. Il centravanti del Feyenoord è la pedina che manca per completare l’opera, l’uomo giusto per accrescere il pericolo offensivo della squadra di Conceicao.

Lo score dell’attaccante parla chiaro: 15 reti in 18 gare stagionali. Numeri da bomber di razza purissima, numeri da centravanti con un futuro luminoso davanti a sé, numeri da numero nove del Milan.