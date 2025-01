Milan-Gimenez, novità dell’ultim’ora: esultano i tifosi rossoneri

Rossoneri sempre molto attivi sul mercato. Dopo l’arrivo di Walker c’è bisogno di rinforzare il reparto offensivo.

I rossoneri continuano la loro stagione tra alti e bassi. Oggi alle 12.30 la sfida al Parma di Pecchia in un San Siro che sembra quello delle grandi occasioni. Ben 72.000 spettatori previsti, per una partita che rimanda a tempi di vecchie glorie e match stellari.

Ora però i tempi sono cambiati, così come le classifiche delle due squadre. Il Milan, sfumato il sogno scudetto praticamente subito, deve ora conquistare un posto in Champions League. Obiettivo minimo e fondamentale per la società visti gli investimenti, ma anche per i tifosi e per l’ambiente in generale.

Anche perché i rossoneri hanno dimostrato di poter giocare e come a quei livelli e la qualificazione agli ottavi di questa stagione è ormai ad un passo. Ecco perché bisogna mantenere lo stesso ritmo in campionato e cercare di non perdere altri punti, a partire da oggi.

La società continua a muoversi tra arrivi e partenze

Per rinforzare l’attacco si è parlato tanto di Rashford, giocatore in cima alla lista della società. L’accordo però non è stato trovato e ora difficile possa riaprirsi qualcosa. Un altro nome sarebbe quello di Joao Felix del Chelsea, con la trattativa che però qui sarebbe ancora tutta da imbastire.

Nel frattempo è arrivato Kyle Walker, che rinforzerà la difesa mentre sarebbero in partenza Emerson Royal e Kyle Walker. Il primo però si è infortunato e quindi bisognerà capire i tempi, mentre il secondo è tornato da Lipsia dopo non aver superato le visite mediche. Anche qui quindi da seguire gli eventuali sviluppi.

Milan Gimenez: intesa di massima ma bisogna convincere il Feyenoord

Il nome del momento è quello di Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord che in questa stagione ha già realizzato 15 gol in 18 presenze. Il club non ha alcuna intenzione di cederlo adesso. Anche loro giocano la Champions e non vogliono indebolirsi a gennaio.

Il Milan però ha l’accordo di massima con il giocatore e, forte di questo, sta tentando di convincere il club olandese. Al momento la cifra offerta è di 29 milioni circa ma bonus compresi. Il Feyenoord sta iniziando a vacillare secondo quanto riportato da Repubblica, ma ci sarà bisognò di una nuova offerta più alta prossima settimana.

Staremo dunque a vedere quali sviluppi ci saranno.