“Chiedo scusa”: Calabria fa chiarezza sulla lite con Conceicao

Davide Calabria fa chiarezza su quanto accaduto al termine del mach con Sergio Conceicao: il rossonero ha parlato senza veli.

All’ultimo respiro, il Milan ha scampato l’ennesimo fosso della stagione, ritrovando la vittoria al fotofinish nel lunch match contro il Parma. Un successo al cardiopalma arrivato grazie ai gol siglati nei sei minuti finali di gioco da Reijnders e Chukwueze, ribaltando l’inerzia della gara da 1-2 a 3-2. Dopo la brutta sconfitta in casa della Juventus, la squadra di Sergio Conceicao risponde alle critiche con un rimonta storica fatta di determinazione e fame di vittoria. Per Sergio Conceicao si tratta, di fatto, dei primi tre punti a San Siro in questa sua avventura rossonera. Il Milan si proietta alla sfida contro l’Inter con grande entusiasmo, forte di una vittoria che gli permette di restare aggrappata al treno Europa. Al termine della gara, tra i rossoneri ha parlato Davide Calabria, il quale dopo il triplice fischio ha avuto un acceso confronto con Conceicao.

Calabria fa chiarezza sul faccia a faccia con Conceicao

Il post-gara di Milan-Parma è stato principalmente caratterizzato da un duro confronto tra Davide Calabria e Sergio Conceicao. I due sono stati prontamente separati dalla squadra, evitando di far divampare ancor più gli animi. Sull’episodio ha parlato proprio Davide Calabria ai microfoni di Dazn, facendo chiarezza su quanto accaduto: “Sono cose da campo, si tratta di un malinteso. Ci siamo chiariti, l’adrenalina era alta. Adesso abbiamo sistemato le cose, è una cosa abbastanza comune nel calcio. Non ci siamo capiti, chiedo scusa perché non è una cosa bella ma l’importante è aver portato a casa questa partita”.

Calabria parla senza filtri: “Sono mancate un po’ degli inserimenti e poi il Parma non è facile da affrontare, gioca davvero bene. Ci è mancato un po di quantità in area. Come sto? Non è un’annata positiva come sono state quelle precedenti, ci sono situazioni non semplici, anche private che non mi va di raccontare. Voglio concludere bene questa stagione per il bene del Milan. Tengo molto a questa squadra, vogliono onorare la maglia fino alla fine. Le cose di oggi fanno parte di un percorso”.