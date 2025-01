Mercato Milan, la bocciatura è totale: l’affare estivo può saltare

La sfida contro il Cagliari ha dato nuove indicazioni in casa Milan. I tifosi hanno le idee chiare e lanciano un messaggio alla società.

Ennesima occasione persa in casa Milan. Il club rossonero non è riuscito a sfruttare i risultati negativi delle rivali e ha pareggiato in casa contro il Cagliari, un risultato piuttosto negativo per cominciare il 2025 in serie A. L’arrivo di Sergio Conceicao e la vittoria in supercoppa italiana sembravano poter cambiare le cose, ma intanto il trend non sembra cambiare, la formazione rossonera fallisce l’ennesima chance ed ora anche i giocatori finiscono sul banco degli imputati.

Milan Cagliari lo ha evidenziato, Conceicao ha un problema

Il Milan ha una gran bella rosa ma in alcuni ruoli sembra avere evidenti problematiche. Tra questi c’è soprattutto l’attacco dove la società ha negli anni investito su diversi bomber ma al momento c’è un problema attaccante. La squadra rossonera ha Morata, Abraham, Jovic e Okafor (gli ultimi due in uscita), poi c’è il giovane talento Camarda ma la sfida di ieri ha sottolineato ancora una volta un problema.

Il Milan ha un problema in attacco dove manca il cosiddetto bomber da 20 gol: l’Inter ha la coppia Lautaro Thuram, la Juve ha Vlahovic e l’Atalanta Retegui, tutti bomber d’area di rigore e anche il Napoli – nonostante le difficoltà negli ultimi mesi – ha un attaccante del calibro di Romelu Lukaku. Morata non ha il killer instinct mentre per Abraham la sfida di Cagliari ha dato una nuova sentenza.

Bufera Abraham, arriva il messaggio dei tifosi del Milan

Attualmente Abraham è in prestito secco dalla Roma, stessa cosa Saelemaekers alla Roma e secondo le ultime indiscrezioni i due club stanno trattando per trovare un accordo. Il giocatore Abraham aveva iniziato bene in rossonero, poi è calato alla distanza e tolto il recente gol decisivo in Supercoppa ha fatto ben poco. Ieri è stato uno dei protagonisti in negativo.

Una giornata no con due gravi errori e tante difficoltà in questi giorni, Abraham non convince ed è finito nel mirino dei tifosi del Milan che in queste ore hanno criticato apertamente il suo ruolino di marcia. C’è chi rimpiange Saelemaekers e chi assolutamente si augura che Milan e Roma non mettano a punto lo scambio a titolo definitivo, il club ha le idee chiare. Occhio a questo affare ma intanto Abraham non convince.

Il giocatore tra l’altro ha un ingaggio importante (quasi 4 milioni di euro annui) e il club sta valutando la sua posizione. Nei prossimi mesi ne sapremo di più ma intanto il futuro del giocatore inglese è a serio rischio, la sua permanenza in rossonero è piuttosto complicata.