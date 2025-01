Il Milan corre ai ripari: doppio colpo subito da Manchester

Il disastro venuto fuori col Cagliari obbliga il Milan a correre subito ai ripari, attraverso l’attuale sessione di calciomercato.

Senza attendere altro tempo, con Ibrahimovic chiamato ad intervenire e sfruttare quella che è la doppia operazione che sa di occasione irripetibile per i rossoneri e che è in arrivo dalla Premier League, precisamente da Manchester.

Ciò che si è visto col Cagliari come monito per andare a migliorare, con alcune lacune che si sono viste. Chiaramente non legate all’errore di Maignan – può succedere anche ai migliori – ma per quanto si è visto, che non è per niente piaciuto a Sergio Conceicao, nella complessiva prestazione di tutti. Davanti, ad esempio, qualche errore di troppo ha condannato il Milan. E in questo momento non sono più concessi errori.

Calciomercato, Milan chiamato ad intervenire: doppio colpo da Manchester

C’è volontà di chiudere e vuole farlo subito il Milan, rilanciando il Diavolo rossonero in alto. In prima pagina questa mattina, quella stampata de La Gazzetta dello Sport scrive “Subito Rashford”, richiamando l’attenzione su quello che può diventare uno dei colpi più importanti del calciomercato internazionale, ma piazzato già a gennaio.

Marcus Rashford potrebbe scegliere di salutare anzitempo il club dei Red Devils, per accasarsi subito al Milan e nel tridente offensivo con Christian Pulisic e Leao. Il club milanista, a quel punto, sarebbe il benservito ad Abraham, vedendo Rashford in avanti con Morata alternativa, per quello che sarà l’attacco a disposizione di Conceicao.

Ma non è l’unico colpo quello che vede protagonista il Milan su Rashford. I media inglesi hanno già spiegato che il Milan starebbe valutando un secondo colpo, sempre da Manchester, da novanta. E la conferma arriva anche tra le pagine della rosea che ha svelato la possibilità concreta di vedere un Milan attivissimo adesso, per quello che è il suo calciomercato invernale.

Non solo Rashford: Ibra fa sul serio per rinforzare il Milan

Secondo quanto svela la stessa fonte, dunque, non è solo nel nome di Rashford l’idea di Ibrahimovic per rinforzare il Milan. Il calciomercato dei rossoneri passerà da questa sessione di calciomercato, per poi confermare quella che è la rivoluzione stessa del Milan, quando sarà estate. Il primo grande colpo per Conceicao è nell’attaccante e Rashford va piazzato subito come operazione. Occhio anche alle parole di ieri di Pep Guardiola che, sempre da Manchester, ha svelato che il suo capitano ha voglia di giocare in un campionato estero e non più in Inghilterra: si tratta di Kyle Walker, idea a sorpresa del Milan.

Ultime Milan: chi fa spazio ai due inglesi?

Per due inglesi che arrivano, tra i quali un capitano, l’addio ai rossoneri si consumerà sempre riguardo un inglese e un capitano. Da una parte Abraham, che non ha convinto in questi sei mesi in rossonero e dall’altra c’è Calabria, in uscita dal Milan a prescindere da Fonseca, anche sotto gestione di Conceicao.