Ultim’ora incredibile: dal City al Milan, arriva il rinforzo per Conceiçao

Ultim’ora a sorpresa per il mercato del Milan: i rossoneri piombano su un calciatore del City per rafforzare la rosa in mano a Sergio Conceiçao.

Il giornalista de L’Equipe Loic Tanzi ha riportato questa sera un’indiscrezione di calciomercato che riguarda il Milan. E che ha dell’incredibile.

Il Milan pesca dal City: colpo incredibile

I rossoneri sarebbero interessati a Kyle Walker, terzino inglese del Manchester City. Ecco le parole di Tanzi sul suo account X.

Dans les pistes ouvertes pour le départ de Kyle Walker (Manchester City), l’AC Milan fait partie des sérieuses. Les Italiens doivent dégraisser mais espèrent pouvoir arriver à faire venir le défenseur anglais #Mercato — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 11, 2025

“Il Milan è una delle parti interessate alla corsa per Kyle Walker del Manchester City. Gli italiani hanno bisogno di ripulire il proprio bilancio, ma sperano di poter portare con sé il difensore inglese”.

Non c’è ancora un accordo, ma al momento solo discussioni per capire i termini di un eventuale trasferimento.

L’addio al City di Walker: tutta la verità

Non solo dalla Francia: anche in Inghilterra parlano di un Milan in pole per Walker: la notizia è stata confermata anche dal The Telegraph, quotidiano britannico, che ha sottolineato come il calciatore inglese abbia chiesto la cessione e il Milan sarebbe al primo posto tra le squadre in corsa per metterlo sotto contratto.

Anche gli italiani Fabrizio Romano e Matteo Moretto confermano l’indiscrezione: il Milan punta forte su Walker.

Kyle Walker, difensore inglese classe 1990, è in uscita dal Manchester City. A confermarlo è stato lo stesso tecnico degli Sky Blues, Pep Guardiola, dopo la comoda vittoria sul Salford in FA Cup: “Due giorni fa Kyle è venuto a parlarmi e mi ha chiesto di prendere in considerazione l’ipotesi di andare a giocare all’estero e di chiudere lì la sua carriera”.

Al Manchester City dal 2017, Kyle Walker si libera a bassissimo costo e può rappresentare una soluzione d’esperienza per la difesa del Milan, anche pensando ad un eventuale passaggio alla linea a tre spesso interpretata negli ultimi tempi in fase di possesso con Guardiola.

Il Milan negli ultimi giorni è stato al centro di alcune voci su Tomori in uscita, un’opzione che potrebbe essere saltata viste le ultime titolarità dell’ex Chelsea tra Supercoppa e campionato. Probabile comunque che il Milan cerchi un difensore con una forte leadership da regalare a Conceiçao.