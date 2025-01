Mercato Milan, Furlani scatenato: arriva il centrocampista

Spunta un nuovo nome per il centrocampo del Milan: il club rossonero sta seguendo un giovane talento del campionato austriaco.

Prima del match contro il Cagliari, Zlatan Ibrahimovic è stato molto chiaro sul tema mercato: “Oggi non serve tanto. In Arabia abbiamo dimostrato di essere squadra completa e vincente. Stiamo guardando le opportunità che arrivano, ma non agiamo in modo disperato”. Dunque, il Milan sta lavorando con la massima tranquillità in questa finestra di mercato, nonostante una situazione in classifica tutt’altro che felice. L’avvento di Sergio Conceicao e la Supercoppa Italiana vinta contro l’Inter hanno di certo portato energie nuove e grande entusiasmo, ma al Milan per cambiare rotta in campionato servono rinforzi.

Nuovo nome per il centrocampo: il Milan guarda in Austria

Il Milan starebbe tenendo sottocchio ogni tipo di situazione in questa sessione invernale di calciomercato. Oltre a portare avanti i dialoghi con Rashford per potenziare l’attacco, il club lombardo conta di portare quantità e qualità anche nel reparto di centrocampo. In questo senso, sono diversi i nomi che stanno girando intorno al mondo Milan. Tra i più chiacchierati ci sono Bondo del Monza, Frendrup del Genoa e Belahyane dell’Hellas Verona.

Nelle ultime ore, sull’agenda degli uomini di mercato del Milan sarebbe stato cerchiato di rosso un nome in particolare. Dopo aver fallito l’aggancio per Billing, passato al Napoli, la società rossonera ha intensificato ancor più la propria ricerca di profili per la mediana. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, l’ultimo nome che sarebbe finito nel mirino del Milan in ordine di tempo, è quello di Lucas Gourna-Douath del Salisburgo.

Chi è Lucas Gourna-Douath: il nuovo pallino del Milan

Sarebbe Lucas Gourna-Douath l’ultimo nome spuntato sull’agenda del team mercato del Milan. Si tratta di un centrocampista classe 2003 di nazionalità francese, cresciuto calciaticamente nel Saint-Etienne. Il giovane calciatore è sbarcato nel campionato austriaco nell’estate 2022, costando al Salisburgo 13 milioni di euro. In Ligue 1, ha disputato 61 gare e siglato una rete. Tre, invece, le presenze ottenute con la nazionale Under 21 francese.

Lucas Gourna-Douath ha 21 anni, ma vanta già una discreta esperienza in Champions League. Sin qui, sono state 16 le presenze complessive raccolte nella massima competizione europea dal promettente centrocampista francese, una di queste è arrivata proprio contro l’Inter nella stagione 2023/2024. Mentre per quanto riguarda l’annata corrente, Lucas Gourna-Douath ha collezionato sin qui 22 presenze in tutte le competizioni, 5 nell’ambito torneo continentale.

Lucas Gourna-Douath al Salisburgo gioca da mediano, facendo da diga davanti alla difesa. Il giocatore classe 2003, infatti, è noto sia per la sua forza fisica, alla quale abbina delle ottime capacità in interdizione. Quindi, per caratteristiche, Lucas Gourna-Douath non è uno che ha feeling con il gol: 2 gol in 89 presenze totali con il Salisburgo.