Svolta improvvisa per Rashford: l’annuncio cambia tutto

Ci sono costanti aggiornamenti sull’evolversi dell’affare Rashford, le ultime notizie che riguardano molto da vicino il Milan

Si infiamma sempre di più il calciomercato di gennaio, una finestra di trasferimenti che viste le premesse potrebbe regalare ai tifosi di Serie A diversi colpi da sogno messi a segno dalle proprie squadre. In ballo protagonisti fino a poco tempo fa inattesi, che possono davvero cambiare il volto del nostro campionato e le prospettive delle big. Ormai da giorni, si parla a getto continuo di Marcus Rashford, che potrebbe essere uno dei principali ‘botti’ della sessione.

Nell’annata complicatissima del Manchester United, che pianifica l’ennesima rivoluzione, è finito in discussione anche uno come lui, sul cui valore, pure, non dovrebbero esserci dubbi. I Red Devils, però, hanno finito con il metterlo sul mercato, fino a proporlo al Milan e non solo. E i rossoneri, che non vogliono farsi sfuggire una occasione simile, adesso ci credono eccome.

Contatti e indiscrezioni sul giocatore si susseguono, per il Milan ci sono scenari interessanti, con il Manchester United che ha aperto all’idea del prestito secco. Nel momento in cui si dovesse effettivamente trovare la quadra sulla formula dell’affare e sulle cifre per la divisione del corposo ingaggio dell’attaccante tra i due club, ci sarebbe la fumata bianca per il Diavolo. Ma non è ancora finita e occorre fare attenzione a tutti i possibili ribaltoni che come in ogni trattativa di mercato possono intervenire in qualsiasi momento.

Allarme Milan: l’indiscrezione di Luca Marchetti sulla forte concorrente per Rashford

In particolare, arriva un annuncio che preoccupa il Milan. I rossoneri al momento sembrano in vantaggio per acquisire l’attaccante, ma non possono dormire sonni tranquilli in maniera definitiva.

Della situazione di Rashford ha parlato a ‘Radio Deejay’ l’esperto di mercato di ‘Sky’ Luca Marchetti. Spiegando che la concorrenza su Rashford è ancora forte. “A oggi, per Rashford c’è più Milan che Juve. Ma non è da escludere il Borussia Dortmund“, ha dichiarato. Dunque i tedeschi risalgono posizioni e rappresentano una concreta minaccia.

Milan, Conceicao vuole rinforzi in attacco: gli scenari

Nel frattempo, Sergio Conceicao glissa sul mercato e prepara le prossime sfide in campionato, cruciali per il prosieguo della stagione. Ma naturalmente si attende dei rinforzi importanti.

L’orientamento della società è quello di potenziare il reparto offensivo e Conceicao spera che possa arrivare Rashford ma non solo. Un doppio rinforzo, con un altro nome insieme a quello dell’inglese, renderebbe il Milan davvero competitivo. Attenzione anche a qualche altro nome come quelli di Kolo Muani e Berardi, per esempio.