Milan: il nuovo attaccante dalla Bundesliga, scelto il colpo a gennaio

Pochi i gol trovati dal Milan, con la sensazione che Rashford potrebbe addirittura non bastare ai rossoneri, nel calciomercato di gennaio.

In questo momento in due, in attacco, non hanno trovato i gol che sperava il Milan. Il gol di Morata ieri non è bastato ai rossoneri in Milan-Cagliari, col club di Conceicao che si è fermato sull’1-1 coi sardi a San Siro e la quantità di errori da parte di Abraham è stata notevole.

I due ex Chelsea, in questa stagione, hanno trovato 12 gol tanto per rendere l’idea. Stessi 12 gol che, in 15 partite, sono stati trovati da un singolo attaccante in Bundesliga, un bomber che in Germania sta convincendo tutti i top club d’Europa tra i quali appunto, c’è pure il Milan.

Calciomercato: scelto il colpo, il bomber dalla Bundesliga

A riportare la notizia sul possibile nuovo attaccante del Milan, è cm.com che fa sapere cosa cambierà da qui in avanti, con Abraham e Morata che hanno convinto poco e con Rashford che potrebbe non bastare per sistemare le cose.

Il nuovo numero nove è l’obiettivo principale del Milan per il calciomercato che sarà magari in estate, al posto proprio della “coppia che non scoppia” nel tandem in avanti che non convince più.

Dodici i gol in due, troppo pochi, di fronte a ciò che cercano i rossoneri. Ballano quasi venti gol tra l’attacco di Inter e Atalanta, rispetto al Milan, che non riesce a trovare la rete. Ed è per questo che il tema caldo, a prescindere da Rashford, è legato alla punta. Un bomber vero, che potrebbe arrivare dalla Bundesliga. Vorrebbe finalizzarlo a gennaio e il Milan potrebbe aver scelto di puntare tutto sul nuovo attaccante sin da subito, in attesa di capire cosa vorrà fare il Mainz sul proprio centravanti.

Chi è il bomber che segue il Milan: numeri importantissimi in Bundesliga

Dalla Bundesliga, nel nome di Jonathan Burkardt, il nuovo possibile attaccante del Milan. A livello internazionale, dal Mainz al grande calcio, il classe 2000 potrebbe essere pronto al grande salto. Il club del Magonza non avrebbe voglia di separarsene a gennaio, con i rossoneri che valutano il colpo anche per l’annata che verrà. Un valore economico che sta salendo a dismisura, considerando i 12 gol e i 2 assist trovati nelle quindici partite giocate in Bundesliga. Numeri da vero bomber per l’attaccante tedesco, che è ben presto entrato nel giro della Nazionale e convince a pieni voti i rossoneri.

Milan: le cifre del colpo dalla Germania

Stando a quelle che sono le cifre, per il classe 2000 e prima che sia troppo tardi considerando il valore di mercato che aumenta mese dopo mese, il Milan potrebbe dover sborsare 30 milioni almeno. Jonathan Burkardt è tra le idee anche delle big d’Europa ma stando ai nomi di Osimhen, Kolo Muani e altri centravanti che si muoveranno in estate, quella per il tedesco appare come operazione maggiormente realizzabile per i rossoneri.